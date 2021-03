TMW – Zaccagni dal possibile Europeo all’interesse del Napoli: le ultime

Dopo la fantastica stagione nel Verona di Ivan Juric, Mattia Zaccagni potrebbe addirittura partecipare agli Europei che si svolgeranno questa estate. Il trequartista scaligero è infatti uno degli outsiders maggiormente apprezzati quest’anno dal ct Roberto Mancini. Non manca infatti per lui l’interesse delle più grandi big di Serie A. Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com infatti è ancora il Napoli ad essere in pole position per il cartellino del classe ’95.

Su di lui però è ancora vivo l’interesse di Milan e Lazio su tutte che potrebbero approfittare del periodo di incertezza in casa Napoli circa la scelta del prossimo allenatore.