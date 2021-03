Valentini: “Stimo tantissimo Gattuso, il Napoli può tornare in Champions. Su Prandelli…”

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

Sulla Prandelli “Non mi stupisco delle sue dimissioni, dal suo umore si vedeva che qualcosa non andava. Come conseguenza anche la squadra ha percepito questo malessere e da lì è scaturita la decisione finale. Dopo essersi dimesso dalla Nazionale Prandelli aveva fatto scelte sbagliate in Turchia e Spagna, che hanno inciso a livello psicologico, un po’ come successe a Sacchi. Mi auguro che adesso Cesare venga impiegato nello staff della Nazionale, perchè l’Italia ha bisogno delle sue conoscenze tecniche”.

Su Gattuso “E’ un allenatore che mi piace tantissimo, ma credo che debbano essere create le condizioni per farlo lavorare in tranquillità. Il Napoli ha le carte in regola per qualificarsi in Champions League”.