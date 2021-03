Bruno Pizzul ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra azzurra e del futuro del suo allenatore, Gennaro Gattuso.

“Gattuso? Il Napoli sta facendo molto bene con lui e credo che anche in futuro possa continuare la sua esperienza in azzurro. Ho grande stima e simpatia per lui, il suo lavoro sul campo merita assolutamente dei riconoscimenti”.