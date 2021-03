Bianchi: “Gattuso solo a fine stagione definirà il suo futuro! Le alternative? Vi dico la mia”

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua su Gattuso e sulle possibili alternative. Queste le sue parole: “Nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro, soprattutto se consideriamo il terribile momento che stiamo passando, per questo motivo non è detto che Gattuso termini la sua avventura al Napoli a fine stagione. Certo al momento le parti sembrano essere piuttosto distanti ma bisogna saper attendere. Sono sicuro che a fine stagione sia Gattuso che ADL si siederanno a tavolino e trarranno le conclusioni per il bene di tutti.

Allegri o Sarri? Sicuramente non ne farei un discorso di simpatie o antipatie. L’allenatore viene scelto in base a diversi fattori tra cui: la gestione dell’ambiente, i calciatori a disposizione, la reazione della piazza e tanti altri. Inoltre è davvero importante stabilire anzitempo gli obiettivi da raggiungere ed in base a quelli scegliere il tecnico più adatto per raggiungerli“.