Matteo Politano vive probabilmente una delle sue migliori stagioni in Serie A dopo quelle strabilianti col Sassuolo! Il goal partita contro il Milan e l’assist al bacio per il raddoppio di Mertens hanno messo in mostra ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di questo calciatore per la squadra partenopea. Lo sa ovviamente anche la SSC Napoli che, per celebrare le splendide prestazioni, ha postato su instagram un video con tutti i suoi goal. Di seguito il post in questione: