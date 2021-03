Roberto Mancini sembra vicino al rinnovo con la Nazionale Italiana. L’annuncio potrebbe arrivare già da domani, giornata in cui si aprirà il ritiro degli azzurri, in vista della doppia sfida per la qualificazione ai mondiali 2022. Da ritoccare l’ingaggio che dovrebbe essere intorno ai 3 milioni, il ruolo da direttore-tecnico di tutte le selezioni maschili e il consolidamento dello staff.