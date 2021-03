Montervino: “Il Napoli è in piena lotta Champions. Vi spiego cosa voglio vedere dagli azzurri domani”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Queste le sue parole: “Al momento solo l’Inter e la Juventus sono sicure del posto in Champions, il Napoli è ancora in corsa e può farcela. Non escluderei un possibile flop di Milan e Atalanta. Domani gli azzurri dovranno essere umili e focalizzati al massimo sulla partita, senza pensare agli ultimi risultati. Spero anche di vedere lo spirito grintoso di Gattuso, la squadra deve volere a tutti i costi questa vittoria”.