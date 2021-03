Roma-Napoli, Fonseca in conferenza: “Mi aspetto una squadra motivata col Napoli! Futuro? Sono focalizzato sul presente…”

Giornata di vigilia per Roma-Napoli, con gli azzurri chiamati a confermare quanto buono espresso settimana scorsa col Milan e i giallorossi desiderosi di restare agganciati al treno Champions nonostante le assenze di Big del calibro di Mkhitaryan, Smalling e Veretout. Il tecnico della squadra capitolina, Fonseca, è intervenuto poco fa in conferenza stampa, della quale vi riportiamo di seguito i momenti salienti:

“Siamo pronti per la partita di domani nonostante le assenze, non dobbiamo cercare alibi nelle assenze perché siamo anche stati bravi a gestire alcune risorse, mi aspetto una squadra motivata col Napoli. La nostra rosa arriva bene alla partita di domani, siamo concentrati solo su quello, anche se siamo orgogliosi di quello fatto in Europa. Mancheranno giocatori importanti ma non dobbiamo pensare alle assenze, bensì ai ragazzi che ho a disposizione

Napoli? Non mi piace parlare della altre squadre, so che è la stessa squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. Loro difendono molto bene e soprattutto cercando di imporre il loro gioco. Sul futuro? Per ora sono focalizzato sul presente che è domani…“.