Il Bologna la rimonta nella ripresa, al Crotone non basta il doppio vantaggio. Mihajlovic batte Cosmi

Partita ricca di emozioni e colpi di scena quella tra Crotone e Bologna, valida per il secondo anticipo di questa 28esima giornata di Serie A. Non basta agli uomini di Serse Cosmi il doppio vantaggio ottenuto nella prima frazione grazie alle reti di Messias su punizione e Simy su rigore; nella ripresa la squadra di Mihajlovic è riuscita a rimontare e a portarsi a casa i tre punti con il risultato di 2-3. Nel giro di 8 minuti (dal 62′ al 70′) le reti di Soumaoro e Schouten riportano il risultato in parità, poi a 6′ dal 90′ arriva il tap-in di Skov Olsen dopo un tiro di Palacio a regalare il successo agli emiliani. Al secondo minuto di recupero i padroni di casa erano riusciti a pareggiarla con Riviere ma il guardalinee ha annullato tutto per fuorigioco. I calabresi restano ultimo a 15 punti, a -8 dalla salvezza. Bologna decimo a quota 34, in attesa dei risultati di udinese e Sampdoria.