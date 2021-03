Milan, Pioli ci crede: “Scudetto? Dobbiamo provare a vincerle tutte”

(ANSA) – MILANO, 20 MAR – “Ibra vuole lottare per lo scudetto? Le sue parole mi sono piaciute ma sappiamo di chi sta parlando, non poteva dire altro. Mancano undici partite siamo lì in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte. Domani sarà complicato per la bravura degli avversari e perché arriviamo da un momento complicato. Ma sono sicuro che dopo la sosta andremo forti”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì scorso – annuncia il tecnico – e domani partirà dal primo minuto. Non sappiamo quanto potrà reggere ma la sua presenza è importante e ci dà tanto“. (ANSA).