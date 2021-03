Napoli Femminile, vittoria sulla Florentia San Gimignano: si avvicina la zona salvezza

Il Napoli Femminile vince 3-1 in casa contro la Florentia San Gimignano e porta a casa tre punti fondamentali per la lotta per la salvezza. Le azzurre partono forte allo Stadio “Caduti di Brema” con Cafferata che mette un pallone basso sul primo palo e Nocchi infila in rete. Il secondo gol arriva sempre con Nocchi che, dopo un errore difensivo delle avversarie, ruba palla, si invola verso la porta e batte il portiere con un destro in diagonale. Ospiti che accorciano le distanze al 17′, ma subiscono la terza rete a fine primo tempo con un super gol di Goldoni che col destro cerca e trova l’incrocio dei pali. Nel secondo tempo le azzurre amministrano bene il vantaggio e terminano il match concedere occasioni alla Florentia.

Napoli, penultimo in classifica ma che accorcia le distanze sul San Marino Academy, distante un solo punto dalla squadra partenopea ma con una partita in meno.