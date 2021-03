Jacopo Petriccione, centrocampista del Crotone a caccia di punti salvezza, salterà la sfida col Napoli che si disputerà dopo la sosta per le Nazionali.

Il giovane rossoblù è stato ammonito nel corso dell’anticipo tra il Bologna e i calabresi che si sta disputando proprio in questi minuti. Serse Cosmi dovrà fare a meno di lui tra poco meno di due settimane in quanto diffidato e costretto a saltare la sfida che è prevista per il 3 aprile allo stadio Maradona.