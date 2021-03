CorrSera – Allarme il Lega, chiesto un incontro con il Cts per i diversi orientamenti delle Asl

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta di un confronto tra il presidente della Federcalcio Gravina e il presidente della Lega Serie A Dal Pino avvenuto nella mattinata di ieri. L’allarme nasce dal fatto che l’emergenza pandemica, aggravata dalle varianti, abbia ripreso ad incidere sulle sorti del campionato. Dopo la decisione dell’Ats di Milano di sospendere fino a domani l’attività dell’Inter, si è constatato che manca una diversità di orientamenti da parte delle Autorità sanitarie locali, con il caso Juve-Napoli che ha fatto giurisprudenza.

In virtù di ciò, la Lega ha chiesto un appuntamento al Comitato tecnico scientifico, sebbene non è certo che questo venga incontro alle richieste del calcio italiano. Il ministro Speranza, infatti, considera già un successo che il campionato stia andando avanti senza interruzioni nonostante numerose regioni siano in zona rossa. Peraltro, l’uscita di quasi tutte le squadre italiane dalle Coppe europee ha liberato diverse finestre infrasettimanali per eventuali recuperi, ragion per cui la Serie A non è da considerarsi a rischio.