Perché Demme è diventato insostituibile

Quando è arrivato a gennaio 2020, in pochi si sarebbero aspettati da Diego Demme un rendimento così alto. Un anno e due mesi dopo, invece, il centrocampista tedesco è insostituibile per il Napoli di Gattuso.

Lo ha raccontato oggi Il Mattino, che ha dedicato a Demme un articolo:

“Protegge la difesa, mette ordine alla manovra, assicura la giusta determinazione: Demme è sempre più indispensabile nell’undici di Gattuso, con lui in campo è un altro Napoli”.

La media punti con e senza Demme è chiara:

“Con lui in campo la media punti degli azzurri in campionato è stata decisamente alta, 2.187 e se il Napoli l’avesse tenuta per tutte le partite ora in classifica avrebbe 56 punti e sarebbe secondo (il Napoli ha conquistato 50 punti in 26 partite e la media punti totale scende a 1,923). Solo l’ Inter capolista viaggia a una media punti migliore 2.40 (65 punti in 27 partite), la Juve è a 2,11, il Milan a 2,07″.