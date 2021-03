Le future strategie di questo club, del Napoli, passano, per forza di cose, dal piazzamento finale di questo campionato: mai come quest’anno, arrivare fuori dalle prime 4 e non approdare in Champions League potrebbe risultare decisivo.

Cambierà aria sicuramente il tecnico e in caso di Europa League si punterà su un tecnico giovane, inesperto, ma comunque pronto a fare il grande salto in una squadra sicuramente importante come il Napoli.

In tal caso, i profili sono 3: stiamo parlando di Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Tutti e 3 i tecnici stuzzicano il palato di De Laurentiis, che vuole puntare su una squadra che giochi bene.

In questa mini-lista, De Zerbi è il più esperto non solo per numero di panchine in A, ma anche perché già conosce Napoli e la sua piazza: Juric piace e anche tanto, inoltre l’anno scorso, se non ci fosse stata la pandemia, probabilmente sarebbe stato lui il tecnico attuale.

Italiano, infine, è il tecnico che ha stupito De Laurentiis per la capacità di far giocare bene alternando gli elementi di tutta la rosa, un fattore che sempre ha rimproverato a Maurizio Sarri. In caso di mancata Champions, uno dei tre diventerà il nuovo tecnico.