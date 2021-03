La qualificazione all’Europa League potrebbe essere una clamorosa mazzata per le casse del Napoli, già indebolite da una serie di stipendi esosi e da entrate prossime allo 0, se non fosse per la questione diritti tv.

In caso di mancato guadagno dei 50 milioni che garantirebbe la Champions, De Laurentiis dovrebbe fare una rivoluzione in casa Napoli, ma non un ridimensionamento per la squadra.

Ovviamente l’obiettivo principale è ridurre il monte ingaggi, per cui saranno mandati via i calciatori più costosi: uno tra tutti, Kalidou Koulibaly, che guadagna ben 6 milioni netti e che fa gola soprattutto alle big d’Inghilterra.

Poi ci sarà un cambio tra i pali: il Napoli dovrà scegliere il suo portiere titolare, senza fare più alternanze, e a partire potrebbe essere il giovane Meret, che potrebbe andare in Inghilterra dal suo maestro Ancelotti.

Possibile anche la cessione di una punta, dato che 3 sono un po’ tante per una stagione non propriamente piena di impegni. Al posto di una punta, il Napoli valuta il ritorno di Ounas e di Gaetano, che stanno facendo bene con le maglie del Crotone e della Cremonese.

A centrocampo, c’è già un accordo verbale per avere Zaccagni del Verona al posto di uno tra Fabian Ruiz e Zielinski, ma intriga molto anche Koopmeiners, uno dei tanti talenti dell’AZ che il Napoli ha affrontato in Europa League.