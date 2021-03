Roma-Napoli, arbitra Di Bello: i precedenti dell’arbitro di Brindisi con gli azzurri

Roma-Napoli si giocherà domenica 21 marzo alle 20:45, match valido per la ventottesima giornata di Serie A, e ad arbitrare c’è Di Bello.

L’arbitro di Brindisi ha 15 precedenti con il Napoli. Il bilancio sorride gli azzurri: 12 vittorie, 3 sconfitte e nessun pareggio.

L’ultima gara degli azzurri diretta da Di Bello risale al mese scorso, partita contro l’Atalanta. Partita che non ha riscontrato esito positivo per la squadra di Gattuso, considerata la sconfitta per 4-2 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Di seguito i precedenti dell’arbitro Di Bello con gli azzurri:

Napoli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014

Napoli-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015

Napoli-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016

Napoli-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016

Napoli-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016

Napoli-Sampdoria 2-1 il 7 gennaio 2017

Napoli-Atalanta 3-1 il 27 agosto 2017

Udinese-Napoli 0-1 il 26 novembre 2017

Benevento-Napoli 0-2 il 4 febbraio 2018

Napoli-Sassuolo 2-0 il 7 ottobre 2018

Napoli-Cagliari 0-1 il 25 settembre 2019

Napoli-Parma 1-2 il 14 dicembre del 2019

Napoli-Atalanta 4-1 il 17 ottobre del 2020

Napoli-Roma 4-0 il 29 novembre del 2020

Atalanta-Napoli 4-2 il 21 febbraio 2021