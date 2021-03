Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Marte, durante ‘Radio Marte Live’, per parlare di Napoli: “Roma-Napoli? Vedo gli azzurri favoriti, hanno una forma migliore. Hanno e stanno recuperando tutti gli uomini diventando sempre più pericolosi per i loro avversari. Diritti Tv? Bisogna apportare modifiche, altrimenti non si cresce a livello europeo. Poi però dobbiamo domandarci anche a che calcio giochiamo, perchè io vedo poca intensità”