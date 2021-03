Continua la riabilitazione per Andrea Petagna che non ha ancora rimediato dall’infortunio muscolare. L’attaccante azzurro non si allena in gruppo e sta proseguendo un percorso personalizzato tra piscina e palestra. Il classe ’95 non sarà a disposizione per la trasferta di Roma, il suo recupero è previsto entro la fine del mese.

Lo ha rivelato il giornalista di SkySport Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss.