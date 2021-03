Sconcerti: “Serie A poco competitiva. Napoli unica squadra ad aver contrastato la Juve”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Il giornalista ha commentato i risultati delle italiane impegnate in Europa, soffermandosi sulla competitività del nostro campionato:

“Il Real ha dominato l’Atalanta, complice anche il grave errore di Sportiello. Peccato, perché la Dea era partita molto bene poi nel corso della partita sono venuti fuori i valori delle due squadre. Concordo con Gasperini quando dice che gli episodi sono stati determinanti ma la qualificazione dei blancos è meritata“.

“Per essere competitivi in Europa, bisogna vincere i campionati. In Italia, la Juventus ha dominato per nove anni senza rivali, solo il Napoli ha contrastato i bianconeri in un campionato. Non ci sono squadre allestite per vincere ma solo per qualificarsi in Champions. Il quarto posto non è un bene per il nostro calcio, ma non lo si capisce“.