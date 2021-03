Massimo Caputi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Roma-Napoli assume un aspetto doppiamente importante. La vittoria dell’una o dell’altra mette inevitabilmente in difficoltà l’avversaria. In questo momento, sia fisicamente che psicologicamente, il Napoli sta meglio della Roma, poi domani sera si capirà meglio lo stato. Fonseca allenatore del Napoli? E’ un ottimo allenatore e sta facendo bene. Ha dato identità e gioco alla Roma. Spesso però viene messo sulla graticola, per alcuni errori, ma i risultati saranno determinanti. Non mi meraviglierei se restasse a Roma, ma tutto dipende da come terminerà la stagione”.