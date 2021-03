Nevio Scala, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva Il Sogno Nel Cuore:

“Polemica Roma su Juve-Napoli? Le decisioni sono difficili considerata la situazione pandemica. La Roma giocando in maniera così ravvicinata potrebbe avere qualche problema, è vero, ma è la stessa squadra giallorossa ad essere altalenante nei risultati. In questa situazione è necessario seguire i regolamenti.

Settimana tipo? È davvero difficile in questo momento storico, allenarsi e preparare bene le partite con questa situazione. Credo che Gattuso, quando parlò di settimana tipo, abbia centrato in pieno il discorso.

Gattuso? La situazione pandemica generale gli ha causato dei problemi che non si aspettava. Dovrebbe accettare i verdetti e le situazioni senza farsene troppo carico. Il Napoli sta disputando un campionato altalenante e non avrebbe potuto fare di più, i risultati sono dovuti anche a ciò che ti offre società, ambiente e rosa. Il prezzo dei calciatori non determina la loro qualità.

Post Gattuso? Io sarei pronto per allenare il Napoli, ma nutro grande stima e affetto per Rino. Credo che per quanto stia facendo riuscirà ad ottenere il rinnovo, spero ci riesca e gli auguro che l’anno prossimo il presidente faccia una campagna acquisti adeguata per fare un ottimo campionato. Un ricordo di Gattuso a Perugia? Caratterialmente era molto precoce, debuttò con noi e ricordo che una notte scappò via ed andò in Inghilterra”.