Roma – Donnarumma inveisce contro la panchina del Napoli a fine gara: le dichiarazioni

Partita molto tesa soprattutto nel finale di Milan-Napoli. Il rigore non concesso dall’arbitro Pasqua ha fatto scatenare la furia dei rossoneri, in particolare di Gigio Donnarumma. Secondo l’edizione odierna del Roma infatti il portiere del Milan e della Nazionale avrebbe rivolto queste parole alla panchina partenopea: “Siete una banda“. Tanto nervosismo da parte degli uomini di Pioli che non hanno mandato giù il vantaggio azzurro. Basti pensare all’espulsione di Ante Rebic, all’intervento killer di Theo Hernandez su Osimhen ed al post su instagram dello stesso francese contro il direttore di gara.