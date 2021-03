Delude ancora, deve ritrovare la forma fisica: le pagelle di Mertens

Dries Mertens continua a collezionare insufficienze su insufficienze dalla gara interna contro il Benevento. Ecco le pagelle del belga:

Corriere dello Sport – Voto 5,5: Non è in condizione, non riesce quasi mai ad incidere. Deve ritrovare la forma fisica.

Gazzetta dello Sport – Voto 5,5: Da diverse partite non sembra essere il vero Mertens, fa fatica e Gattuso lo sostituisce per Osimhen.

Tuttosport – Voto 5: Non una grande partita per lui, ha avuto qualche pallone giocabile ma non ha inciso come sa fare lui. Deve riprendersi al più presto.

Continua il periodo no per Dries Mertens, che anche a San Siro conferma una scarsa forma fisica e poca brillantezza negli ultimi venti metri. Dopo il goal al Benevento sono subentrate tre prestazioni insufficienti per lui. Ma è un dato di fatto, assenze a parte, che il belga possa ritornare in auge solo accumulando minuti nelle gambe.