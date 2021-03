Il Mattino – Napoli compatto e unito nella grande vittoria di San Siro

Il Napoli va oltre le migliori aspettative e vince contro il Milan contro i pronostici che volevano gli azzurri sconfitti a priori.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, è stata la forza del gruppo compatto a sancire i tre punti per Gattuso e discepoli. La forza e la caparbietà di restare tutti uniti e prepararsi alla trasferta contro la Roma con motivazioni e stimoli sempre più forti. Il quarto posto è a soli due punti e tutto si è riaperto magicamente in una sola serata insomma. Tutti gli azzurri hanno meritato i voti in pagella concessi, da Ospina a Gattuso nessuno ha demeritato questo trionfo. Si è vinto nei piccoli particolari.

Napoli che è stato anche più forte del VAR e di quella decisione che l’arbitro Pasqua(in piena confusione) non ha più preso dinanzi al monitor su richiamo di Mazzoleni.