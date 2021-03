Caruso: “Il Napoli al completo è un’altra squadra! Zielinski? Strepitoso”

Ciro Caruso, ex calciatore, è intervenuto durante ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del match di ieri contro il Milan. Le sue parole:

“Il Napoli è un’altra squadra se recupera tutti i calciatori. Le colpe vanno sempre divise per tutti, ma abbiamo anche sempre detto che avremmo voluto vedere il Napoli al completo. leri, quasi al completo, lo abbiamo visto: mancavano Lozano, Manolas e il vero Mertens. I due mediani davanti alla difesa devono sempre muoversi in diagonale per dare copertura. Zielinski è stato strepitoso, bene anche Fabian Ruiz: ieri si è difeso da squadra”.