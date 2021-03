Alvino: “Non si è tenuto conto degli infortuni! AdL è vicino a Gattuso”

Carlo Alvino, giornalista di fede partenopea, è intervenuto alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8, dove ha parlato della questione legata a Gennaro Gattuso: “La critica che muove il tifoso è legittima, ma la cosa che mi ha dato tanto fastidio è che non si è mai parlato del fatto che il Napoli, ad un certo punto della stagione, aveva in infermeria ben 11 giocatori. L’allenatore è stato il bersaglio principale. Il presidente ha vacillato dopo la partita Verona-Napoli, poi dopo è stato materialmente vicino all’allenatore. Al mister stanno piacendo molto gli ultimi comportamenti di De Laurentiis. L’aria è cambiata, non è più come prima“.