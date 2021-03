PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Il Napoli piega il Bologna”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio alla vittoria del Napoli per 3-1 contro il Bologna. In particolare sottolinea la splendida prestazione di Insigne e il ritorno di Osimhen. Taglio alto dedicato a Milan e Juve entrambe uscite vittoriose dai confronti della ventiseiesima giornata. I rossoneri hanno battuto il verona per 2-0, mentre i bianconeri hanno sconfitto la Lazio per 3-1. Stasera tocca all’Inter che dovrà affrontare la Dea. A vincere anche la Roma per 1-0 con il Genoa che posiziona i giallorossi quarti, ovvero in zona Champions. A cadere invece è il Torino di Nicola che riceve un pesante KO per 4-1.