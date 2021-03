Il Mattino – Mihajlovic “contesta” il risultato ed elogia i suoi

Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il fischio finale del match, commentando il match in lungo e in largo.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico dei felsinei ha contestato il risultato affermando che i suoi avrebbero meritato di vincere al Maradona. Ha fatto ripetutamente i complimenti alla sua squadra dopo la buonissima prestazione. “Fa male giocare così e tornare a casa senza punti”, ha ammesso con un velo di delusione. I suoi hanno indubbiamente interpretato bene il match viste le aspettative che avevano i padroni di casa, obbligati a vincere per alimentare il raggiungimento del quarto posto.

Mihajlovic si è detto comunque contento per la prestazione, ribadendo l’obiettivo primordiale della salvezza per la società stessa e i suoi calciatori. Il serbo è fiducioso per il futuro.