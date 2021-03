Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, Zaccagni lascerà il Verona, con contratto in scadenza a giugno 2022 che non ha intenzione di rinnovare viste le sue aspettative di carriera. C’è sia il Napoli che il Milan sulle tracce del centrocampista emiliano, il quale ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale.