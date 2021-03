Il Mattino: “Ghoulam, l’entourage lavora al rinnovo! Le ultime”

La domanda è lecita. E se fosse Ghoulam il vero acquisto di gennaio per il Napoli? La risposta è aperta. Perché a giudicare dalle sue due ultime apparizioni (45 minuti contro il Granada e 90 contro il Benevento) sarebbe fin troppo scontato dire «sì». Quella ammirata recentemente al Maradona, infatti, è la versione migliore di un giocatore che da almeno 3 anni a questa parte ha recitato il ruolo della controfigura.

Il destino di Ghoulam, che fino a qualche tempo fa sembrava sempre più scritto e sempre più lontano da Napoli, potrebbe drasticamente subire una virata. Il suo entourage (capeggiato dal potentissimo agente portoghese Jorge Mendes) non ha mai smesso di tenere i rapporti con il Napoli. Si studia, infatti, un’ ipotesi di prolungamento dell’ accordo (che attualmente prevede la scadenza nel 2022) per altri due anni. Il tutto spalmando l’ ingaggio da 2,4 milioni sulle prossime stagioni. Un modo per venirsi incontro, ma allo stesso tempo per valorizzare quello che a tutti gli effetti può rappresentare un capitale preziosissimo per il Napoli di oggi e di domani.

Fonte: Il Mattino