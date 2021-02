Corr. dello Sport: “Mertens potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo 13 partite”

La sfida odierna contro il Benevento potrebbe avere una valenza speciale per Dries Mertens. Infatti, secondo quanto riporato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il belga potrebbe rientrare nell’undici titolare. Proprio dalle sue reti potrebbe ripartire la scalata del Napoli verso il quarto posto in un momento così complicato per i partenopei. Sarebbe un ritorno dopo ben 13 partite saltate e soli 5 goal messi a segno. Ora il Napoli ha bisogno di Mertens e lui ha bisogno di tornare in campo.