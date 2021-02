Marco Nosotti, giornalista Sky, ha parlato del momento del Napoli: “Gli azzurri possono ancora conquistare il quarto posto. La volontà di Gattuso era quella di cambiare modulo, ma visti i tanti infortuni non è stato possibile. Ma il problema del Napoli è che manca la fiducia. Il prossimo anno Gattuso non sarà l’allenatore azzurro, De Laurentiis non lo vuole più, e questo si ripercuote anche sulla squadra, così com’era accaduto anche con Ancelotti”.