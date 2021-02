Pedullà: “Gattuso va esonerato stasera! Qualcuno è contro di lui”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha descritto la situazione riguardante Gennaro Gattuso al programma Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8: “Aurelio De Laurentiis deve cambiare il tecnico. Ma deve farlo oggi, non domani. Prenda chiunque, ma il rapporto è logoro, non si può continuare in questo modo. La squadra è con Gattuso, ma ci sono cinque calciatori contro di lui. Non dico i nomi. Diciamo che la maggioranza è con lui. Diciamo all’80%, ma c’è anche chi non lo vuole più. De Laurentiis ha già deciso di cambiare, ma non deve aspettare la fine della stagione. Deve farlo stasera. La storia è finita oemai. Qui hanno mandato via anche Maurizio Sarri, ora lo rivogliono. Gattuso è ancora sulla panchina azzurra solo perché chi è stato contattato ha rifiutato”.