FOCUS – Atalanta-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena alle 18:00 il match fra Atalanta e Napoli. Gli azzurri dopo l’Europa League si concentrano sul campionato con un occhio al ritorno, complicato, contro il Granada del prossimo giovedì; così anche l’Atalanta che mercoledì in Champions troverà il Real Madrid e una vittoria potrebbe essere un iniezione di fiducia importante in vista del match con i ‘Galacticos’ per Gasperini e i suoi. Nero-azzurri che nelle ultime 5 gare, con un bottino di 2 vittorie; 2 pareggi e 1 sconfitta, fra alti e bassi sono riusciti a restare ancorati al quinto posto e condividono la zona di classifica proprio con gli azzurri che con 3 vittorie e 2 sconfitte sono riusciti a non far sprofondare il bilancio oltre che le prestazioni davvero deludenti nel complesso.

Se le prestazioni non depongono a favore di Gattuso non lo fa neanche la lista degli infortunati, che sempre più lunga rischia di pesare ancora per molto al tecnico calabrese. Recuperato Koulibaly si spera anche nel ritorno di Demme a centrocampo se pur difficile nell’immediato. La gestione delle energie però non coinvolge solo il Napoli, ma anche l’Atalanta. Se pur ridotta anche la lista dei nero azzurri ha delle indisponibilità importanti, come quelle di Hateboer e Maehle.

I precedenti a Bergamo fra le due compagini raggiungono quota 50, nei 49 incontri precedenti il bilancio segna: 21 vittorie Atalanta, 18 pareggi, 10 successi del Napoli. L’ultima delle 10 vittorie azzurre risale al 3 dicembre 2018, quando per 2-1 gli uomini di Ancelotti con una vittoria in extremis riuscirono a restare ancorati al secondo posto e tentare l’affondo al primo, decisiva la rete di Milik. L’ultimo pareggio all’ex ‘Atleti azzurri d’Italia’ è datato 29 ottobre 2014, finì 1-1. L’ultima sconfitta dei partenopei contro i nero-azzurri risale allo scorso luglio, devastanti gli uomini di Gasperini che riuscirono a battere il Napoli per 2-0.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, tramite un abbonamento Sky Calcio e Sport. Inoltre il match sarà disponibile anche in streaming con l’app di Sky Go, e con un abbonamento Calcio su NowTv.

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.