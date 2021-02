Doppietta per Gennaro Tutino che sale in doppia cifra in Serie B grazie ai due gol realizzati nella vittoria della Salernitana per 0-2 sul campo dell’Ascoli. Il calciatore di proprietà del Napoli sta dando un grande contributo alla corsa della squadra campana verso la promozione nella massima serie (4′ posto attuale e -1 dalla promozione diretta). Con le due reti di oggi sale dunque a quota 10 in questo campionato e arriva a quattro gol nelle ultime quattro partite.