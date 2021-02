Bundesliga – Il Bayern cade in casa dell’Eintracht Francoforte: a segno Younes!

La Lazio vince contro la Sampdoria e non si distrae in vista dell’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco, che al contrario dei biancocelesti cade in casa dell’Eintracht Francoforte.

Protagonista della disfatta bavarese è un ex del Napoli: si tratta di Amin Younes, in forza all’Eintracht, che ha messo a segno il gol del momentaneo 2-0. La gara è finita 2-1 per i padroni di casa, ma non ha portato conseguenze gravi per il Bayern Monaco che si trova comunque in testa alla classifica a +5 sul Lipsia, che ha però una gara in meno.