De Giovanni: “Assurdo subire 3 gol a Bergamo e dire che altri ne avrebbero presi 5”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli galleggia perché non pareggia, ma i risultati non sono confortanti. Mi chiedo come sia possibile, dopo i tanti soldi spesi, giocare così male: l’attacco pressa e la difesa arretra. Il ciclo si è chiuso a Bergamo: è assurdo vedere il Napoli giocare con le barricate in casa, prendere 3 gol in trasferta e sentirsi dire che altri ne avrebbero presi 5. Siamo stati presi a pallonate”.