Santacroce: “Rigore su Rrahmani nettissimo, non bisogna lamentarsi”

L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha detto la sua sul rigore chiamato al Napoli contro la Juventus ai microfoni di SuperGoal, programma in onda su Tv Luna:

“Il Napoli sabato ha dato tutto e ha fatto una grande prestazione. Ha meritato i tre punti contro la Juventus e vincere contro i bianconeri in quel modo ti dà una carica non indifferente. Gli infortuni aumentano giorno dopo giorno e non aiutano ad uscire da questo momento. Rigore su Rrahmani? E’ nettissimo. In carriera spesso sono stato marcato anche io da Chiellini e sono uscito molte volte sanguinante senza che succedesse nulla. Ora, però, c’è il VAR fortunatamente“.