Gazzetta: “Gattuso è sulla panchina del Napoli perchè non ci sono alternative”

Secondo la “Gazzetta dello Sport” l’obiettivo del Napoli non è cambiato in quanto la priorità è il posto in Champions League. Le aspettative sono cambiate, ma l’obiettivo no. Ecco quanto estrapolato dal quotidiano: “Il Napoli è in crisi e Gattuso siede ancora sulla panchina perchè non ci sono alternative. Sono fuori Koulibaly e Ghoulam causa Covid oltre Fabian (non in forma) e Mertens. Con l’Atalanta Osimhen è rientrato dopo tre mesi. Questa situazione molto difficile ha gettato nello sconforto l’allenatore, la società e lo staff tecnico”