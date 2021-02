“Arthur Melo e Paulo Dybala salteranno la trasferta di Napoli (in dubbio anche Ramsey) e sono più che a rischio anche per la Champions, in casa Porto”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in merito agli infortuni di casa Juventus:

“Per Arthur lo staff medico procederà con una terapia conservativa, partendo da riposo assoluto e monitorando la situazione strada facendo. L’infortunio non è comune, difficile ipotizzare tempi, ma potrebbe averne almeno per un paio di settimane, sperando che l’approccio “soft” funzioni”.

Dolore, in questo caso al ginocchio sinistro, anche per Dybala: la Joya era in ripresa, stava tornando a pieno ritmo ma ieri ha sentito male alla solita articolazione. Si escludono nuove lesioni, ma per prudenza si è deciso di fermarlo e di rallentare. Oggi nuovi controlli, niente Napoli, ma una speranza per Oporto resta. E anche Ramsey è in dubbio per la sfida del Maradona.