Pochi minuti prima della fine del primo tempo di Atalanta-Napoli, gli azzurri hanno operato un cambio forzato per via di un infortunio subito da Elseid Hysaj. Al momento dell’uscita dal campo, il terzino albanese non ha dato la mano ad Amir Rrahmani, che gliel’aveva tesa ricevendo un rifiuto. E i social non l’hanno presa bene. Di seguito il video dell’accaduto: