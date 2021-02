Gazzetta: Napoli imbarazzante, quattro calciatori responsabili! De Laurentiis si tutela contattando due allenatori

Ieri il Napoli ha perso, e male, la semifinale di ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. È la decima sconfitta stagionale in 30 partite. Una ogni tre.

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del momento difficile che il Napoli sta attraversando:

“Imbarazzante, davvero. E questa volta l’allenatore, la tattica, c’entrano poco. Sono i singoli che stanno tradendo il Napoli. D’accordo le assenze, perché quelle di Koulibaly e Manolas sono pesanti. Ma vedere in bambola gente come Maksimovic, Hysaj, lo stesso Rrahmani dà l’esatta dimensione di quali siano le difficoltà che sta attraversando, adesso, Rino Gattuso. E poi, Osimhen. Alla sua prima dall’ inizio, dopo tre mesi, s’è ritrovato sul piede il pallone del 2-2, ma ha fallito clamorosamente”.

Oggi la Gazzetta si è espressa anche sul futuro di Gattuso:

“Decisioni forti, al momento non sono ipotizzabili, Aurelio De Laurentiis ha abbandonato la tribuna al termine del primo tempo, probabilmente infastidito dall’ ennesima prestazione negativa dei suoi. Non è semplice, per il presidente, decidere nell’immediato sulla posizione di Gattuso. I contatti con Rafa Benitez ci sono stati, come il sondaggio con Walter Mazzarri”.