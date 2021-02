Ventura: “Insigne fa faville in campo. Maksimovic? Ha bisogno di una cosa”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc:

“Insigne è diventato un leader, è un piacere vederlo giocare. In campo fa faville, ammiro il suo modo di effettuare giocate di livello altissimo ma in modo semplice. Maksimovic? Non è di sicuro quello visto a Torino, con me giocava nella difesa a tre. Calciatori come Maksimovic vanno aiutati a rendere al meglio e per fare ciò bisogna schierarli nella posizione migliore per loro”.