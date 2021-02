Zapelloni: “Sette sconfitte sono troppe, ora serve una risposta sul campo”

Umberto Zapelloni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Non credo si possa trovare un solo colpevole nel momento negativo del Napoli. Le assenze di Osimhen e Mertens hanno pesato tanto. Gli azzurri sono ancora in zona Champions. Anche se 7 sconfitte sono davvero tante e si fanno sentire. Anche ADL ha delle colpe, avrebbe dovuto dare serenità a Gattuso, invece ha fatto il contrario. Puoi anche cercare delle alternative, ma l’intelligenza sta nel non andare a raccontarlo in giro. Io credo che si giusto andare avanti con Rino, ma ci vuole una risposta sul campo”.