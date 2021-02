Atalanta-Napoli, Lozano su Twitter: “Vamos con todo”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, tramite il suo profilo Twitter, ha lanciato un messaaggio per la partita in programma stasera contro l’Atalanta. In particolare, il messicano, ha scritto “Vamos con todo, andiamo con tutto”, allegando un video.

Vamos con todo 💪🏻👍🏻💙 andiamo con tutto pic.twitter.com/hKHVScRAih — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) February 10, 2021