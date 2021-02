Finisce per 0-3 la partita tra Parma e Bologna, valida per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra D’Aversa ha un possesso palla maggiore ma sterile, continuano così le difficoltà per i crociati dal punto di vista offensivo: solo 3 gol in casa in e peggior attacco in campionato con 14 gol. Molto più concreto invece il Bologna che vince con doppietta di Barrow e gol di Orsolini ai minuti di recupero.