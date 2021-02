La Gazzetta dello Sport esamina la prestazione di Osimhen contro il Genoa: “L’attaccante nigeriano è entrato ai primi minuti del secondo tempo per cercare maggiore pericolosità nell’aria avversaria. Ma il giocatore azzurro, tranne per un tiro ravvicinato calciato in curva, è parso assente. Gattuso ha detto che è stato 3 mesi fermo ed è normale che non sia al massimo della forma. Inoltre il tecnico calabrese ha aggiunto che Victor è essenziale poichè dà maggiore profondità e più soluzioni”.