Oggi, alle ore 15, si sono giocate due partite; il Milan torna in vetta alla classifica, battendo il fanalino di coda Crotone per 4-0. Per i rossoneri doppietta di Ibrahimovic, che supera il tetto dei 500 goal, e doppietta di Ante Rebic. Nell’altra gara, l’Udinese vince al fotofinish per 2-0 con autogoal di Silvestri e goal di Deulofeu. Questi i risultati e i marcatori:

Milan-Crotone 4-0(30′ Ibrahimovic, 64′ Ibrahimovic, 69′ Rebic, 70′ Rebic)

Udinese-Verona 2-0(83′ autogoal Silvestri, 92′ Deulofeu).