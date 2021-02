Gazzetta – “Insigne e Lozano spremuti, Osimhen scalpita: ecco quando sarà pronto!”

Victor Osimhen è, al momento, una delle incognite più grandi di questa stagione.

Dopo l’avvio di stagione letteralmente fulminante, il nigeriano è stato fermato prima dalla spalla e poi dal covid. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la sua presenza in questo momento sarebbe salvifica:

“Osimhen, dopo la partita con l’Atalanta, si è allenato al Maradona proprio perché ha bisogno di ritrovare condizione e “gamba”. Già domani a Marassi potremmo vederlo per uno spezzone più lungo di partita. Ma servirà averlo recuperato per la sfida di mercoledì a Bergamo, contro l’Atalanta, che vale la finale. Anche perché poi ci saranno da affrontare la Juve e il Granada in Europa League. E questo Napoli, che ha già giocato 10 partite in 31 giorni, non può fermarsi e ha alcuni attaccanti “spremuti” come Lozano e Insigne.

Oltre a Petagna che deve convivere con un problema muscolare“.